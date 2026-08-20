5 Manfaat Serai yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu bumbu dapur yang biasanya digunakan sebagai bahan masakan berbagai hidangan gurih.

Serai juga baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Untuk mendapatkan manfaat terbaik serai ialah dengan mengonsumsinya dalam bentuk rebusan.

Cara membuat herbal air rebusan serai cukup mudah. Siapkan 4 gelas air, 2 batang serai cincang dan satu sendok teh madu.

Rebus semua bahan dan sajikan hangat. Satu gelas air rebusan serai baik diminum setiap hari.

Sehingga bisa mendapatkan berbagai manfaatnya. Hal ini lantaran daun ini menyimpan kandungan antioksidan dan senyawa anti peradangan asam klorogenik.

Sementara itu, hHasil studi 2015 menunjukkan bahwa minum infused water serai setiap hari selama 30 hari dapat meningkatkan kadar hemoglobin, volume sel, dan jumlah sel darah merah dalam tubuh.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Detoksifikasi tubuh

Manfaat serai yang pertama ialah baik untuk detoksifikasi tubuh.