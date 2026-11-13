5 Manfaat Sirsak, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - SIRSAK merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi dan baik untuk tubuh.

Sirsak biasanya digunakan sebagai jus atau dihancurkan dan diseduh dengan air dingin, bahkan sebagai herbal.

Sirsak memiliki manfaat untuk kesehatan, karena dalam 100 gram buah ini memiliki kandungan gizi seperti: Air: 81.7 gr; Energi: 65 Kalori; Protein: 1 gr; Lemak: 0,3 gr; Karbohidrat: 16,3 gr; Serat : 3,2 gr; Kalsium: 14 mg; Fosfor: 27 mg; Kalium: 298,9 mg; Vitamin C: 20 mg.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menghilangkan stres

Manfaat sirsak yang pertama ialah membantu menghilangkan stres.

Penelitian yang dilakukan Rutgers University Libraries menyebutkan, bahwa sifat antiradang pada sirsak bisa menenangkan seseorang yang sedang sulit tidur.

Efek menenangkan tersebut dapat membantu untuk mengatasi insomnia.

Selain itu, sirsak telah digunakan untuk menghilangkan stres yang bisa mengganggu dan merusak metabolisme tubuh.