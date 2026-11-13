menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Sirsak, Wanita Pasti Suka

5 Manfaat Sirsak, Wanita Pasti Suka

5 Manfaat Sirsak, Wanita Pasti Suka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Buah sirsak. Foto: Klikdokter

jpnn.com, JAKARTA - SIRSAK merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi dan baik untuk tubuh.

Sirsak biasanya digunakan sebagai jus atau dihancurkan dan diseduh dengan air dingin, bahkan sebagai herbal.

Sirsak memiliki manfaat untuk kesehatan, karena dalam 100 gram buah ini memiliki kandungan gizi seperti: Air: 81.7 gr; Energi: 65 Kalori; Protein: 1 gr; Lemak: 0,3 gr; Karbohidrat: 16,3 gr; Serat : 3,2 gr; Kalsium: 14 mg; Fosfor: 27 mg; Kalium: 298,9 mg; Vitamin C: 20 mg.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menghilangkan stres

Manfaat sirsak yang pertama ialah membantu menghilangkan stres.

Penelitian yang dilakukan Rutgers University Libraries menyebutkan, bahwa sifat antiradang pada sirsak bisa menenangkan seseorang yang sedang sulit tidur.

Baca Juga:

Efek menenangkan tersebut dapat membantu untuk mengatasi insomnia.

Selain itu, sirsak telah digunakan untuk menghilangkan stres yang bisa mengganggu dan merusak metabolisme tubuh.

Ada beberapa manfaat sirsak yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu meredakan nyeri.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI