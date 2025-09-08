5 Manfaat Smoothie Alpukat, Kanker Bakalan Ogah Mendekat
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang menyukai buah alpukat. Hal ini karena alpukat memiliki rasa yang lembut seperti mentega.
Biasanya, alpukat diolah dalam bentuk jus, salad, guacamole dan juga smoothie.
Smoothie alpukat adalah smoothie tropis kental dari alpukat segar yang dicampur dengan susu segar atau susu kental manis.
Alpukat adalah buah yang dikenal karena khasiatnya dalam menurunkan kolesterol dan banyak manfaat kesehatannya.
Smoothie ini sangat kental sehingga lebih seperti hidangan penutup daripada minuman biasa.
Biasanya disajikan dengan sedotan atau sendok dan rasanya manis dan lembut.
Ini adalah minuman populer dan bergizi yang dinikmati di meja-meja pinggir jalan di restoran-restoran di seluruh dunia.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Nawon.com.vn.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi smoothie alpukat yang baik untuk kesehatan tubuh Anda dan membantu mencegah serangan penyakit kanker.
