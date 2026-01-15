5 Manfaat Teh Celup, Ampuh Atasi Bau Tidak Sedap
jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang. Anda bisa mengonsumsi teh tawar atau dicampur gula.
Salah satu jenis teh yang banyak digunakan ialah teh celup. Teh celup kini juga memiliki aneka rasa.
Selain nikmat, teh celup juga mengandung beberapa manfaat sehat untuk tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mencegah dan menghilangkan bau mulut
Teh celup memiliki kandungan antibakteri sehingga bisa digunakan untuk membunuh bakteri jahat yang ada di mulut yang menjadi penyebab timbulnya bau mulut.
Untuk melakukannya tidaklah sulit dan mahal. Anda cukup menggunakan teh celup bekas yang telah dipakai kemudian merendamnya dalam air panas.
Setelah air mulai dingin, Anda bisa menggunakannya untuk berkumur, teh celup bermanfaat menggantikan peran obat kumur, sehingga turut menghemat pengeluaran anda.
2. Menghilangkan bau tidak sedap
Bawang merah dan bawang putih merupakan bumbu wajib di dapur yang hampir selalu digunakan pada setiap jenis masakan.
Ada beberapa manfaat teh celup yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah mengatasi bau mulut.
