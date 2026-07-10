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5 Manfaat Teh Ginseng, Bikin Kanker Ogah Menyerang

5 Manfaat Teh Ginseng, Bikin Kanker Ogah Menyerang
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Ilustrasi ginseng. Foto: Urbol

jpnn.com, JAKARTA - GINSENG telah lama dikenal sebagai salah satu herbal yang mengandung banyak manfaat.

Anda bisa mendapatkan manfaat ginseng dengan mengonsumsinya dalam bentuk teh.

Ginseng mengacu pada ginseng Amerika dan ginseng Korea.

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Ginseng adalah tanaman tahunan yang tumbuh lambat dari genus Panax dalam famili Araliaceae.

Akar tanaman ginseng digunakan untuk membuat teh ginseng. Teh ginseng dipercaya bisa meningkatkan kemampuan kognitif, fokus, dan penalaran.

Ginseng digunakan sebagai alat bantu penurunan berat badan dan juga dianggap memiliki sifat penekan nafsu makan yang membantu mengurangi keinginan untuk makan makanan manis.

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Rasa teh ginseng terasa tanah dan sedikit pahit. Rasanya paling enak jika dicampur dengan susu atau madu.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa manfaat teh ginseng yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja merangsang kesehatan fisik.

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