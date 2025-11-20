menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Telur, Baik untuk Kesehatan Otak

5 Manfaat Telur, Baik untuk Kesehatan Otak

5 Manfaat Telur, Baik untuk Kesehatan Otak
Ilustrasi telur. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Telur bisa diolah dalam berbagai hidangan gurih, seperti telur balado, gulai telur, dadar telur, dan lainnya.

Sebagian besar dari kita berpikir bahwa hanya orang-orang yang ingin membentuk otot yang harus makan telur setiap hari untuk mendapatkan jumlah protein yang banyak.

Namun ternyata, telur memiliki lebih dari sekadar protein. Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Telur sangat baik untuk kesehatan otak

Kuning telur merupakan sumber vitamin B yang kaya, yang dikaitkan dengan berkurangnya peradangan dan membantu organ-organ kita berfungsi dengan lancar.

Namun, sangat sedikit orang yang tahu bahwa vitamin B juga membantu fungsi otak.

Ini berarti bahwa makan telur bisa memastikan bahwa Anda merasa lebih fokus dan berkonsentrasi lebih baik.

2. Telur merupakan makanan yang sempurna

Bukan hanya protein, telur juga kaya akan berbagai nutrisi, vitamin, dan mineral lainnya.

Ada beberapa manfaat telur yang luar biasa dan baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin seperti membantu menurunkan berat badan.

