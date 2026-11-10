5 Manfaat Telur yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang yang mengandung nutrisi yang melimpah.

Sebagian besar dari kita berpikir bahwa hanya orang-orang yang ingin membangun otot yang harus makan telur setiap hari untuk mendapatkan protein dalam jumlah besar.

Namun, ternyata, telur memiliki lebih dari sekadar protein.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Telur sangat baik untuk kesehatan otak Anda

Manfaat telur yang pertama sangat baik untuk kesehatan otak Anda.

Kuning telur merupakan sumber vitamin B yang kaya, yang dikaitkan dengan pengurangan peradangan dan membantu organ kita berfungsi dengan lancar.

Namun, sangat sedikit orang yang tahu bahwa vitamin B juga membantu fungsi otak.

Ini berarti bahwa makan telur bisa memastikan Anda merasa lebih fokus dan dapat berkonsentrasi lebih baik.