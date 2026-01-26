menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Temulawak, Baik untuk Kesehatan Pencernaan

5 Manfaat Temulawak, Baik untuk Kesehatan Pencernaan

5 Manfaat Temulawak, Baik untuk Kesehatan Pencernaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Temulawak. Foto: ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - TEMULAWAK merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Tumbuhan obat dari famili Zingiberaceae ini memiliki segudang khasiat untuk kesehatan, termasuk mengobati kerusakan hati, hipertensi, diabetes, dan kanker.

Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk air rebusan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Genpi.co.

1. Menyeimbangkan kadar kolesterol

Manfaat temulawak yang pertama ialah membantu menyeimbangkan kadar kolesterol.

Kandungan kurkuma di dalam temulawak bisa membantu menurunkan kadar kolesterol.

Baca Juga:

Perlu diketahui, kadar kolesterol yang cukup tinggi di dalam tubuh bisa menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan, salah satunya penyakit jantung.

2. Meningkatkan fungsi hati

Kurkumin yang terdapat dalam temulawak berkhasiat untuk mencegah sel-sel hati dari penumpukan lemak.

Ada beberapa manfaat temulawak yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah baik untuk pencernaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI