5 Manfaat Temulawak, Baik untuk Kesehatan Pencernaan
jpnn.com, JAKARTA - TEMULAWAK merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Tumbuhan obat dari famili Zingiberaceae ini memiliki segudang khasiat untuk kesehatan, termasuk mengobati kerusakan hati, hipertensi, diabetes, dan kanker.
Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk air rebusan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Genpi.co.
1. Menyeimbangkan kadar kolesterol
Manfaat temulawak yang pertama ialah membantu menyeimbangkan kadar kolesterol.
Kandungan kurkuma di dalam temulawak bisa membantu menurunkan kadar kolesterol.
Perlu diketahui, kadar kolesterol yang cukup tinggi di dalam tubuh bisa menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan, salah satunya penyakit jantung.
2. Meningkatkan fungsi hati
Kurkumin yang terdapat dalam temulawak berkhasiat untuk mencegah sel-sel hati dari penumpukan lemak.
Ada beberapa manfaat temulawak yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah baik untuk pencernaan.
