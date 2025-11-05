menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Tomat, Pria Pasti Suka

5 Manfaat Tomat, Pria Pasti Suka

5 Manfaat Tomat, Pria Pasti Suka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi tomat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan salah satu buah yang mengandung nutrisi luar biasa.

Ada beragam manfaat tomat yang memberikan kesegaran hidup.

Bahkan, beberapa studi melaporkan manfaat buah tomat tersebut termasuk menjaga organ seperti jantung.

Baca Juga:

Pasalnya, sekitar 95 persen kandungan tomat merupakan air.

Sementara itu, kandungan 5 persen lain pada tomat sebagian besar terdiri atas karbohidrat serat.

Tomat mengandung vitamin, mineral, dan senyawa tumbuhan yang memiliki efek antioksidan.

Baca Juga:

Tomat juga mengandung karbohidrat, serat, serta sedikit lemak dan protein.

Sekitar 4 persen dari satu buah tomat merupakan karbohidrat, yang sebagian besar tersusun atas gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa.

Ada beberapa manfaat tomat yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu menurunkan tekanan darah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI