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5 Manfaat Tomat, Sembelit Bakalan Ogah Menyerang

5 Manfaat Tomat, Sembelit Bakalan Ogah Menyerang
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Tomat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan buah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Kaya vitamin, mineral, dan antioksidan kuat, tomat telah lama dikaitkan dengan berbagai efek perlindungan terhadap penyakit kronis.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Menurunkan Risiko Kanker

Manfaat tomat yang pertama ialah membantu menurunkan risiko kanker.

Tomat, terutama yang dimasak, telah dikaitkan dengan penurunan risiko kanker prostat.

Hal itu disebabkan kandungan likopen dan beta-karoten, dua antioksidan kuat yang mampu melindungi sel dari kerusakan serta membantu menghentikan pertumbuhan sel kanker.

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Antioksidan ini bekerja dengan cara menetralisir radikal bebas yang bisa memicu mutasi sel.

2. Meningkatkan Kesehatan Jantung

Diet yang kaya tomat terbukti bisa menurunkan risiko penyakit jantung, penyebab kematian nomor satu di banyak negara.

Ada beberapa manfaat tomat yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja mencegah sembelit.

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