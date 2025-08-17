5 Manfaat Wortel, Turunkan Risiko Serangan Kanker

jpnn.com, JAKARTA - WORTEL merupakan salah satu jenis sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Wortel biasanya ditambahkan ke dalam hidangan seperti sup. Wortel juga bisa diolah dalam bentuk jus.

Menurut penelitian, satu wortel berukuran sedang atau setengah cangkir wortel cincang bisa dianggap sebagai satu porsi.

Satu porsi wortel memiliki kandungan 25 kalori, 6 gram karbohidrat, 3 gram gula dan 1 gram protein.

Wortel juga merupakan makanan yang paling kaya akan vitamin A, menyediakan sekitar 210 persen dari kebutuhan orang dewasa per hari.

Wortel juga mengandung 6 persen dari kebutuhan vitamin C, 2 persen dari kebutuhan kalsium dan 2 persen dari kebutuhan zat besi per porsinya.

Sayuran berwarna orange ini memiliki kandungan antioksidan beta-karoten.

Beta-karoten diserap dalam usus dan diubah menjadi vitamin A selama proses pencernaan.