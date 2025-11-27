menu
5 Manfaat Yoghurt, Baik untuk Kesehatan Jantung

5 Manfaat Yoghurt, Baik untuk Kesehatan Jantung

5 Manfaat Yoghurt, Baik untuk Kesehatan Jantung
Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - YOGHURT merupakan minuman fermentasi kesukaan banyak orang.

Yoghurt yang memiliki rasa asam dan mengental, merupakan susu yang mengandung sejenis gula yang disebut laktosa yang dipecah oleh bakteri dan mengubahnya menjadi asam laktat.

Perlu diketahui, bahwa proses fermentasi sering kali tidak hanya mengubah zat gizi, tetapi juga memperkaya dan meningkatkan kualitasnya.

Adapun mengonsumsi segelas yoghurt sebanyak 100 gram ternyata dapat memberikan tubuh kandungan gizi sebagai berikut: Energi: 52 kkal; Protein: 3,3 gram; Lemak: 2,5 gram; Karbohidrat: 4 gram; Vitamin A: 22 miligram; Thiamin (vitamin B1): 0,04 miligram; Riboflavin (vitamin B2):0,1 miligram; Niasin (vitamin B3): 0,2 miligram; Kalsium: 120 miligram; Fosfor: 90 miligram; Zat besi: 0,1 miligram; Natrium: 40 miligram; Kalium: 299 miligram; dan Zinc: 0,6 miligram.

1. Mengatasi gejala masalah pencernaan

Salah satu manfaat yoghurt, yakni bisa untuk mengatasi gejala masalah pencernaan.

Menurut studi pada 2016 menunjukkan bahwa bakteri Bifidobacteria dan Lactobacillus bisa mengurangi gejala sindrom iritasi usus.

Selain itu, probiotik mungkin bisa mencegah diare dan sembelit akibat konsumsi antibiotik.

Ada beberapa manfaat yoghurt yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya membantu mengatasi masalah pencernaan.

