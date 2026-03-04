5 Masalah Besar Persija Terungkap dalam Sebuah Konferensi
jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta dijerat lima masalah setelah harus puas bermain imbang 2-2 dengan sesama tim papan atas, Borneo FC, pada pekan ke-24 Super League di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu (4/3) malam WIB.
Semua problem si Macan Kemayoran itu terungkap saat Pelatih Mauricio Souza menghadiri konferensi pers setelah pertandingan.
Masalah pertama ialah cedera Mauro Zijlstra.
Mauricio Souza mengatakan Zijlstra tak masuk skuad dalam laga melawan Borneo FC karena cedera paha yang didapatkan pada sesi latihan.
"Waktu latihan akan selesai, ada sesi shooting ke gawang. Dia shooting, terus cedera di paha depan. Dia tidak bisa tampil di pertandingan ini (lawan Borneo)," ujar Mauricio.
Cedera itu membuat Zijlstra mungkin tak bisa main pada laga berikut, yakni menghadapi Dewa United.
Masalah kedua ialah cedera Alaaeddine Ajaraie.
Tampil sebagai starter dalam laga Persija vs Borneo, Alaaeddine cedera dan keluar lapangan pada menit ke-56.
Laga ketat Persija vs Borneo FC di pekan ke-24 berakhir tanpa pemenang. Cek klasemen Super League di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija vs Borneo FC Imbang, Mauricio Souza Kecewa, tetapi Ada Satu Pemain Disanjungnya
- Persija Jakarta Imbang Melawan Borneo FC, Rizky Ridho Soroti Masalah Krusial
- Drama Akhir Laga Lawan Persebaya Surabaya, Kabar Lega Datang untuk Persib Bandung
- Persija Vs Borneo FC: 4 Gol di Babak Kedua, Termasuk 2 dari Tendangan Roket
- Persija Jakarta vs Borneo FC: Laga yang Bisa Mengubah Segalanya
- Komisaris PBB Kesal sama Wasit Persebaya Vs Persib, Akhirnya Kejadian