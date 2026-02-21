5 Menu Buka Puasa untuk Penderita Mag

jpnn.com, JAKARTA - MENJALANKAN ibadah puasa menjadi tantangan tersendiri bagi penderita mag.

Tidak mengonsumsi makanan selama sehari bisa membuat asam lambung naik.

Namun, saat buka puasa, tidak semua makanan bisa dikonsumsi penderita mag.

Alih-alih mengonsumsi makanan yang terlalu asam, penderita mag harus mengutamakan makanan yang manis dan hangat seperti teh dan kurma.

Selain itu, ada beberapa makanan yang wajib dikonsumsi oleh penderita mag.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sayuran Hijau

Kandungan dalam sayuran hijau juga dipercaya bisa menurunkan kadar asam lambung ketika mag sedang kambuh.

Untuk penderita mag, disarankan untuk mengonsumsi sayuran hijau minimal satu kali per hari.