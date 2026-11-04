5 Minuman Sehat untuk Tulang Lebih Kuat

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan tulang wajib kita lakukan. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan tulang.

Salah satunya ialah dengan mengonsumsi beberapa minuman sehat dan bergizi. Pilihan minuman juga bisa memainkan peran penting.

Mempertahankan tulang yang kuat dan sehat sangat penting untuk kesejahteraan secara keseluruhan, dan makanan bergizi sangat penting untuk kesehatan tulang.

Memastikan kamu mendapatkan cukup kalsium dan vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Susu

Susu merupakan sumber kalsium yang baik, landasan penting untuk kesehatan tulang.

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Anda bisa memilih susu sapi tradisional atau alternatif nabati, memastikan susu tersebut diperkaya dengan kalsium untuk menambah manfaat bagi tulang.

Ini tidak hanya meningkatkan kekuatan tulang tetapi juga memenuhi beragam preferensi diet, menjadikannya komponen serbaguna dan penting dari setiap rezim yang sadar akan tulang.