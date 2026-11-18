jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI metabolisme yang cepat bisa memberikan beberapa manfaat untuk kesehatan Anda.

Salah satunya bisa membantu menurunkan berat badan.

Kemampuan untuk melawan obesitas atau menurunkan berat badan sangat berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari Anda.

Namun, tingkat metabolisme tubuh Anda juga berperan. Jika metabolisme Anda lambat, Anda akan lebih sulit menurunkan berat badan.

Makan dengan benar, mengonsumsi minuman yang tepat, dan melakukan olahraga terbaik bisa membantu Anda mengatasinya.

Kelebihan berat badan bisa memengaruhi berbagai aspek kesehatan kita, mulai dari fungsi reproduksi dan pernapasan hingga daya ingat dan suasana hati.

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Menurut Harvard TH Chan, obesitas juga meningkatkan risiko penyakit atau kondisi kesehatan termasuk diabetes dan penyakit jantung.

Oleh karena itu, penting untuk mengatasi metabolisme yang lambat agar bisa menurunkan berat badan lebih cepat.