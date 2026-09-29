5 Minyak Tinggi Kandungan Vitamin E
jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi vitamin.
Salah satu vitamin yang wajib dikonsumsi ialah vitamin Mengonsumsi minyak alami menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan vitamin E.
Berikut beberapa pilihan minyak alami dengan kandungan vitamin E tinggi, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Minyak Biji Kapas
Minyak biji kapas mengandung 35,3 miligram vitamin E per 100 gram, satu sendok makan (14 gram) menyediakan 4,8 miligram atau sekitar 32 persen dari angka kecukupan gizi (AKG).
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minyak biji kapas bisa membantu memperbaiki kadar lipid darah.
2. Minyak Almond
Minyak almond memiliki kandungan vitamin E sebesar 39,2 miligram per 100 gram, dengan satu sendok makan menyediakan 5,3 miligram atau lebih dari 35 persen AKG.
Minyak ini mengandung 70 persen dari asam lemak tak jenuh tunggal (MUFA).
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin MUFA bisa membantu memperbaiki kadar lipid darah.
Ada beberapa jenis minyak yang kaya akan kandungan vitamin E dan salah satunya ialah tentu saja minyak biji kapas.
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