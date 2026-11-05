5 Mobil Listrik Wuling Capai TKDN 60%, Produksi dalam Negeri Makin Kuat

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Wuling Motors di pasar otomotif tanah air bukan lagi sekadar jualan mobil, melainkan tentang bagaimana tumbuh dan berakar bersama masyarakat Indonesia.

Lewat pabriknya di Cikarang, Wuling makin serius membuktikan komitmennya untuk tidak hanya hadir, tetapi betul-betul "hidup" di industri lokal.

Kini, lima lini produk listrik Wuling—mulai dari New BinguoEV, New Cloud EV, Darion EV, Eksion EV, hingga si mungil Aira ev—resmi mengantongi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 60%.

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Angka itu melonjak signifikan dari yang sebelumnya berada di kisaran 40%. Peningkatan ini bukan sekadar angka di atas kertas.

Di balik lonjakan TKDN tersebut, ada deretan tangan-tangan anak bangsa yang merakit baterai EV secara lokal di Cikarang—mulai dari proses packing, pembuatan housing, hingga perangkaian kabel (wiring and harness).

Tak berhenti di dalam area pabrik sendiri, Wuling juga menggandeng puluhan pemasok komponen lokal.

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Nama-nama besar seperti PT. Asahimas Flat Glass, PT. Gajah Tunggal Tbk, hingga PT. GS Battery kini menjadi bagian dari ekosistem produksi mereka. Sebuah kolaborasi yang menghidupkan rantai pasok dalam negeri.

"Pencapaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap industri otomotif nasional," ungkap Vice President Wuling Motors Arif Pramadana dalam keterangannya, Kamis (5/11).