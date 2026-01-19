5 Nutrisi yang Bantu Tingkatkan Energi dalam Waktu Singkat
jpnn.com, JAKARTA - MELAKUKAN berbagai aktivitas dan stres berlebihan bisa membuat Anda merasa lemas dan tidak berenergi.
Kebanyakan wanita memiliki pagi yang produktif, tetapi setelah makan siang yang berat, mereka merasa sulit untuk tetap membuka mata.
Energi mulai berkurang dan semuanya tampak berjalan sangat lambat.
Ada juga yang kesulitan untuk tetap aktif sepanjang hari. Penurunan energi mungkin ada hubungannya dengan apa yang Anda makan.
Jika Anda tidak mendapatkan cukup nutrisi yang dibutuhkan untuk energi, tubuh kamu akan bertindak sesuai dengan itu.
Jadi, pastikan untuk memasukkan nutrisi penambah energi agar tetap aktif sepanjang hari.
Anda pasti pernah mendengar tentang nutrisi penting yang dibutuhkan untuk menjadi sehat.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
Ada beberapa jenis nutrisi yang bisa Anda konsumsi untuk meningkatkan energi dalam waktu singkat dan salah satunya adalah zat besi.
