menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Nutrisi yang Bantu Tingkatkan Energi dalam Waktu Singkat

5 Nutrisi yang Bantu Tingkatkan Energi dalam Waktu Singkat

5 Nutrisi yang Bantu Tingkatkan Energi dalam Waktu Singkat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Susu kedelai. Foto dukang/123rf

jpnn.com, JAKARTA - MELAKUKAN berbagai aktivitas dan stres berlebihan bisa membuat Anda merasa lemas dan tidak berenergi.

Kebanyakan wanita memiliki pagi yang produktif, tetapi setelah makan siang yang berat, mereka merasa sulit untuk tetap membuka mata.

Energi mulai berkurang dan semuanya tampak berjalan sangat lambat.

Baca Juga:

Ada juga yang kesulitan untuk tetap aktif sepanjang hari. Penurunan energi mungkin ada hubungannya dengan apa yang Anda makan.

Jika Anda tidak mendapatkan cukup nutrisi yang dibutuhkan untuk energi, tubuh kamu akan bertindak sesuai dengan itu.

Jadi, pastikan untuk memasukkan nutrisi penambah energi agar tetap aktif sepanjang hari.

Baca Juga:

Anda pasti pernah mendengar tentang nutrisi penting yang dibutuhkan untuk menjadi sehat.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis nutrisi yang bisa Anda konsumsi untuk meningkatkan energi dalam waktu singkat dan salah satunya adalah zat besi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI