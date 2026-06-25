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5 Obat yang Ampuh Redakan Pilek dengan Cepat

5 Obat yang Ampuh Redakan Pilek dengan Cepat
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Obat-Obatan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PILEK merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Pilek merupakan masalah kesehatan yang disebabkan oleh infeksi rhinovirus.

Pilek juga bisa terjadi karena penyakit atau kondisi kesehatan lain. Oleh sebab itu, Anda jangan salah pilih untuk memilih obat yang ampuh untuk meredakan pilek.

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Berikut obat pilek paling ampuh yang menjadi rekomendasi, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Paratusin

Paratusin merupakan obat pilek ampuh untuk dewasa yang bisa meringankan hidung tersumbat dan bersin-bersin yang disertai batuk.

Selain itu, obat ini juga bisa mengurangi rasa sakit ringan hingga sedang, seperti sakit kepala dan nyeri otot.

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Pasalnya, Paratusin terdapat kandungan seperti parasetamol, phenylpropanolamine HCI, dan guaifenesin di dalamnya.

2. Triaminic Batuk & Pilek

Triaminic Batuk & Pilek memiliki kandungan pseudoephedrine HCl dan dextromethorphan HBr, sehingga bisa melegakan hidung dan tenggorokan.

Ada beberapa jenis obat yang bisa membantu mengobati pilek dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja paratusin.

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