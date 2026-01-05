5 Orang di Sumsel Terjangkit Super Flu

jpnn.com, PALEMBANG - Kasus Influenza A (H3N2) Subclade K atau Super Flu saat ini sudah masuk ke beberapa provinsi di Indonesia.

Di Sumatera Selatan (Sumsel), ada lima orang yang terjangkit virus Super Flu, yang terdeteksi pada Oktober 2025 lalu.

"Benar, ada lima orang yang terjangkit virus Super Flu," ungkap Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sumsel Ira Primadesa, Senin (5/1).

Kata Ira, lima orang yang terjangkit virus Super Flu berdasarkan data yang disampaikan pihak Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang kepada Dinkes Sumsel.

"Data tidak di kami. Jadi, kami tidak tahu pasien terjangkit apakah orang dewasa atau anak-anak, kelima pasien dirawat di RSMH Palembang," kata Ira.

Dikatakan Ira, adapun gejala influenza berat yang perlu diwaspadai, demam tinggi mendadak, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot hebat, lemas, sesak napas.

"Risiko dapat meningkat pada anak-anak, lansia, Ibu hamil, penderita penyakit kronis dan riwayat kontak dengan unggas sakit/mati," jelas Ira.

Ira mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah atau antisipasi, seperti penguatan edukasi PHBS dan etika batuk, serta peningkatan kewaspadaan.