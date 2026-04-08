JPNN.com » Daerah » 5 Orang Meninggal Tertimbun Longsor di Deliserdang Sumut

5 Orang Meninggal Tertimbun Longsor di Deliserdang Sumut

5 Orang Meninggal Tertimbun Longsor di Deliserdang Sumut
Ilustrasi longsor. Grafis: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jpnn.com, MEDAN - Tanah longsor terjadi di Desa Sembahe, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut).

Tim SAR gabungan menemukan enam korban yang dilaporkan pada peristiwa naas tersebut.

"Lima orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan satu orang dalam keadaan luka-luka," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan Hery Marantika di Deliserdang, Rabu.

Dia mengatakan hari ini proses pencarian dihentikan sementara.

"Prosesnya kami lanjutkan dengan pemantauan," ujarnya.

Meski dilakukan penghentian sementara, Hery memastikan Tim SAR gabungan tetap bersiaga untuk melakukan pemantauan bilamana ada laporan korban lainnya.

"Untuk SAR dilanjutkan dengan pemantauan di Pos SAR ini sambil menunggu manakala ada korban-korban yang dikhawatirkan ikut tertimbun material longsor," kata dia.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara sebelumnya menyebut sebanyak lima orang meninggal dunia akibat bencana tanah longsor di Desa Sembahe.

Tim SAR gabungan menemukan enam korban yang dilaporkan tertimbun tanah longsor di Sembahe, Kabupaten Deliserdang, Sumut.

