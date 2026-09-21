5 Panduan Antistres Saat Memarkir Mobil

jpnn.com, JAKARTA - Memarkir mobil sering kali jadi momen paling mendebarkan saat berkendara. Apalagi bagi para pemula.

Bayangan mobil tersenggol, klakson antrean di belakang yang menyalak, hingga ruang parkir paralel yang sempit mendadak bikin keringat dingin.

Padahal, kunci memarkir mobil sebetulnya bukan pada seberapa cepat kita mahir, melainkan seberapa tenang kita membaca situasi.

Fitur-fitur canggih di mobil modern memang sangat membantu, tetapi kendali penuh tetap ada di tangan pengemudi.

Asst. to Aftersales Department Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Hariadi, mengingatkan agar pengemudi tidak perlu terburu-buru.

"Parkir di tempat sulit itu kuncinya pahami posisi kendaraan dan lakukan bertahap. Jangan hanya mengandalkan satu sudut pandang," ujar Hariadi dalam keterangannya, Senin (21/9).

Nah, agar momen memarkir tak lagi memicu stres, berikut 5 langkah dasar yang bisa dijadikan panduan:

1. Ukur Ruang dan Ambil Ajang-Ajang