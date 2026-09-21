menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Tips » 5 Panduan Antistres Saat Memarkir Mobil

5 Panduan Antistres Saat Memarkir Mobil

5 Panduan Antistres Saat Memarkir Mobil
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Panduan memarkir mobil. Foto: suzuki

jpnn.com, JAKARTA - Memarkir mobil sering kali jadi momen paling mendebarkan saat berkendara. Apalagi bagi para pemula.

Bayangan mobil tersenggol, klakson antrean di belakang yang menyalak, hingga ruang parkir paralel yang sempit mendadak bikin keringat dingin.

Padahal, kunci memarkir mobil sebetulnya bukan pada seberapa cepat kita mahir, melainkan seberapa tenang kita membaca situasi. 

Baca Juga:

Fitur-fitur canggih di mobil modern memang sangat membantu, tetapi kendali penuh tetap ada di tangan pengemudi.

Asst. to Aftersales Department Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Hariadi, mengingatkan agar pengemudi tidak perlu terburu-buru.

"Parkir di tempat sulit itu kuncinya pahami posisi kendaraan dan lakukan bertahap. Jangan hanya mengandalkan satu sudut pandang," ujar Hariadi dalam keterangannya, Senin (21/9).

Baca Juga:

Nah, agar momen memarkir tak lagi memicu stres, berikut 5 langkah dasar yang bisa dijadikan panduan:

1. Ukur Ruang dan Ambil Ajang-Ajang

Agar momen memarkir tak lagi memicu stres, berikut 5 langkah dasar yang bisa dijadikan panduan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI