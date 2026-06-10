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5 Pegawai BPK Kena OTT KPK terkait Kasus Muara Enim

5 Pegawai BPK Kena OTT KPK terkait Kasus Muara Enim
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Ilustrasi OTT KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

OTT KPK kali ini merupakan lanjutan dari perkara yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison.

Total yang ditangkap KPK dalam OTT kali ini 11 orang, termasuk lima pegawai BPK RI.

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Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK menyebut dari 11 orang yang diamankan, enam di antaranya ditangkap dalam peristiwa OTT bupati Muara Enim.

"Lima orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurut Budi, sebelas orang tersebut saat ini sedang diperiksa secara intensif oleh KPK.

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"Siang tadi juga sudah dilakukan ekspose (gelar perkara, red.), dan atas penyelidikan tertutup ini diputuskan naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah," tuturnya.

Selanjutnya, penyidik akan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima pegawai BPK RI terkait kasus suap di Muara Enim.

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