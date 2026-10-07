5 Pemain Persija Angkat Trofi Bersama Timnas, Manajemen Minta Aura Juara Menular

jpnn.com - JAKARTA - Manajer Persija Jakarta Ardhi Tjahjoko berharap keberhasilan Timnas Indonesia mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi energi baru untuk perjalanan Macan Kemayoran di Super League 2026/2027.

Manajemen Persija memiliki harapan khusus kepada lima pemainnya yang baru saja merasakan manisnya menjadi juara bersama skuad Garuda.

Kelima pemain yang dimaksud, yakni Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Jordi Amat, dan Rayhan Hannan.

Ardhi pun mengaku bangga melihat para pemainnya ikut mencatatkan sejarah bersama Timnas Indonesia.

"Persija dan seluruh masyarakat Indonesia tentu sangat bangga atas pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026," ujar Ardhi.

Menurut Ardhi, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen Timnas. Indonesia harus melalui pertandingan final yang penuh ketegangan sebelum akhirnya menaklukkan Tailan melalui adu penalti.

Gelar tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk kembali meraih trofi di level senior. Bagi Persija, pencapaian itu menjadi semakin istimewa karena lima pemain Macan Kemayoran ikut berada di dalam skuad juara.

"Para pelatih dan pemain telah menunjukkan bahwa penantian bertahun-tahun untuk kembali menjadi juara di level senior akhirnya dapat diwujudkan. Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh elemen Timnas atas perjuangan dan kerja keras yang telah diberikan," kata Ardhi.