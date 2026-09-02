5 Pemain Persija Masih Cedera Termasuk Raja Lemparan ke Dalam
jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta tidak dalam kondisi baik-baik saja menjelang berkunjung ke kandang Borneo FC pada pekan pertama Super League.
Pasukan Macan Kemayoran itu belum sepenuhnya dalam kondisi ideal. Lima pemainnya masih cedera.
Terbaru, pemain yang sempat mendapat julukan Raja Lemparan ke Dalam, Pratama Arhan, mengalami cedera pada jari tangannya saat menjalani laga uji coba kontra Brisbane Roar dalam rangkaian acara Rise For Glory! Persija Team Launch and Friendly Match.
Dalam pertandingan yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8), Arhan sempat mendapatkan perawatan pada pertengahan babak kedua.
Meski demikian, pemain berusia 24 tahun itu tetap melanjutkan pertandingan hingga peluit akhir dan turut mengantarkan Macan Kemayoran meraih kemenangan 4-0.
Seusai laga, tim medis Persija terus memantau kondisi Arhan hingga akhirnya keputusan penting harus diambil.
Arhan harus menjalani operasi untuk menangani fraktur phalanx pada Selasa (1/9).
“Pemulihan selama 4–6 minggu. Namun, selama itu dia masih bisa tetap latihan dan bertanding,” kata dokter Persija, Muhammad Andeansah seperti dipetik dari halaman Persija.
Persija Jakarta belum sepenuhnya dalam kondisi ideal menjelang bertandang ke kandang Borneo FC.
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