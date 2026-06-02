5 Pengendara Motor Tertimpa Pohon Tumbang di Jatinangor, Satu Kritis

Petugas mengevakuasi korban tertimpa pohon tumbang di Cikeruh, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tepatnya di depan kampus Universitas Padjajaran, Senin (1/6/2026) malam. Foto: Dokumentasi BPBD Kabupaten Sumedang

jpnn.com - BANDUNG - Sebanyak lima pengendara yang tiga di antaranya mengalami luka berat akibat tertimpa pohon tumbang di Cikeruh, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tepatnya di depan kampus Universitas Padjajaran, Senin (1/6) malam.

"Diduga akibat pohon yang sudah lapuk, tumbang menghalangi jalan dan menimpa beberapa kendaraan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang Bambang Rianto dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Total, lima pengendara sepeda motor yang terluka akibat insiden pohon tumbang itu.

Sebanyak tiga pengendara mengalami luka berat, dan dua lainnya luka ringan.

Salah seorang pengendara yang mengalami luka berat kini disebut sedang berada pada fase kritis.

"Satu kritis. Semua korban telah dibawa ke RS Unpad," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Bambang mengatakan bahwa petugas BPBD bersama instansi terkait sudah melakukan penanganan pohon berjenis flamboyan yang tumbang itu.

Saat ini, kendaraan roda dua dan empat sudah dapat kembali melintas di ruas jalan yang sempat terhalang pohon.

