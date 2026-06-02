5 Pengendara Motor Tertimpa Pohon Tumbang di Jatinangor, Satu Kritis
jpnn.com - BANDUNG - Sebanyak lima pengendara yang tiga di antaranya mengalami luka berat akibat tertimpa pohon tumbang di Cikeruh, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tepatnya di depan kampus Universitas Padjajaran, Senin (1/6) malam.
"Diduga akibat pohon yang sudah lapuk, tumbang menghalangi jalan dan menimpa beberapa kendaraan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang Bambang Rianto dalam keterangannya, Selasa (2/6).
Total, lima pengendara sepeda motor yang terluka akibat insiden pohon tumbang itu.
Sebanyak tiga pengendara mengalami luka berat, dan dua lainnya luka ringan.
Salah seorang pengendara yang mengalami luka berat kini disebut sedang berada pada fase kritis.
"Satu kritis. Semua korban telah dibawa ke RS Unpad," ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Bambang mengatakan bahwa petugas BPBD bersama instansi terkait sudah melakukan penanganan pohon berjenis flamboyan yang tumbang itu.
Saat ini, kendaraan roda dua dan empat sudah dapat kembali melintas di ruas jalan yang sempat terhalang pohon.
Sebanyak lima pengendara motor tertimpa pohon tumbang di depan kampus Unpad Jatinangor. Tiga di antaranya luka berat, satu kritis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Pengendara Tertimpa Pohon Tumbang di Jatinangor, Satu Orang Kritis
- Polisi Tangkap Penodong yang Melindas Mahasiswi Unpad di Jatinangor
- Walkot Farhan Soroti Cuaca Ekstrem di Kota Bandung yang Tewaskan Pengemudi Carry
- Cuaca Esktrem, Pohon Tumbang-Reklame Roboh Mengancam Warga Bandung
- Tragis, Pengemudi Mobil Carry Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Bandung
- Berteduh Saat Hujan Deras, Pemotor di Cianjur Tewas Tertimpa Pohon Tumbang