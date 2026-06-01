5 Pengendara Tertimpa Pohon Tumbang di Jatinangor, Satu Orang Kritis

Petugas gabungan bersama warga mengevakuasi pohon tumbang yang sempat menutup sebagian ruas Jalan Raya Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (1/6/2026) malam. ANTARA/Ilham Nugraha

jpnn.com, SUMEDANG - Pohon tumbang menimpa lima pengendara sepeda motor di jalan nasional depan Universitas Padjadjaran (Unpad), Kecamatan Jatinangor, Sumedang.

Seluruh korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Unpad untuk mendapatkan penanganan medis.

"Korban sebanyak lima orang dengan rincian satu orang kritis, dua luka berat, dan dua luka ringan. Seluruh korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Unpad untuk mendapatkan penanganan medis," kata Kepala Pelaksana BPBD Sumedang Bambang Rianto, Senin.

Ia mengatakan pohon flamboyan yang tumbang tersebut diduga sudah lapuk sehingga roboh dan menimpa kendaraan yang sedang melintas di lokasi kejadian.

"Diduga akibat kondisi pohon yang sudah lapuk sehingga tumbang dan menimpa beberapa kendaraan roda dua yang melintas di jalan nasional," katanya.

Dia menambahkan petugas BPBD bersama unsur TNI, Polri, dan SAR Brimob Jawa Barat segera melakukan penanganan di lokasi untuk mengevakuasi batang pohon yang menutup badan jalan.

"Setelah dilakukan penanganan dan pembersihan material pohon, arus lalu lintas sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat," katanya.

Sementara itu, Kabagops Polres Sumedang Kompol Laksana Wijayanti mengatakan petugas langsung menuju lokasi setelah menerima laporan mengenai pohon tumbang yang menimpa pengendara di kawasan Jatinangor.

