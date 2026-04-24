5 Pengobatan Alami Ini Bantu Anda Pulih Lebih Cepat dari Demam Berdarah

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM hujan bisa membuat Anda rentan terserang beberapa penyakit.

Demam berdarah dan malaria adalah dua penyakit paling umum yang mendatangkan malapetaka.

Sayangnya, mereka yang menderita demam berdarah mengalami nyeri yang menyiksa, demam tinggi, dan lemas.

Dalam kasus terburuk, pemulihan membutuhkan waktu berbulan-bulan.

Namun, Anda akan senang mengetahui bahwa ada diet khusus demam berdarah, yang bisa membantu pemulihan lebih cepat.

Berikut adalah makanan yang harus Anda makan untuk pulih lebih cepat dari demam berdarah, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Daun pepaya

Jika seseorang menderita demam berdarah di rumah, Anda pasti pernah mendengar daun pepaya disarankan untuk mereka.

Itu karena dengan demam berdarah, jumlah trombosit kita turun drastis, dan daun pepaya bisa membantu mengembalikannya ke normal.