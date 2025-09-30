5 Pengobatan Alami untuk Atasi Ginjal yang Tidak Sehat
jpnn.com, JAKARTA - GINJAL merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.
Gaya hidup yang tidak banyak bergerak, kebiasaan makan yang buruk, dan masalah jantung yang mendasarinya mengakibatkan ginjal lemah.
Ginjal lemah adalah ginjal yang tidak berfungsi dengan baik akibat penyakit atau kerusakan.
Ginjal kita menjaga keseimbangan air, garam, dan mineral yang sehat dalam tubuh sambil membuang cairan limbah.
Ginjal yang lemah tidak langsung terlihat sampai fungsi ginjal sangat terganggu.
Diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit ginjal semuanya bisa mengganggu fungsi ginjal seseorang.
Peran ginjal terus menurun dalam kasus penyakit ginjal kronis.
Ginjal adalah dua organ berbentuk kacang yang terletak di bagian belakang perut.
Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu mengatasi ginjal tidak sehat dan salah satunya fokus pada hidrasi.
