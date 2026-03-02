5 Pengobatan Alami untuk Atasi Mag

jpnn.com, JAKARTA - MAG merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Jika sudah parah, mag bisa memberikan sensasi panas di perut.

Selain mengonsumsi obat mag yang sudah banyak tersedia di apotek, ada cara mengatasinya secara alami dan tradisional.

Obat mag tradisional seringkali menjadi obat alternatif yang cukup aman dan efektif.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe bisa memberi efek yang baik untuk lambung yang meradang akibat mag.

Tanaman ini bermanfaat sebagai antiinflamasi dan antibakteri. Cara mengolahnya adalah dengan mengambil sari jahe dengan merebus potongan jahe yang sudah dibersihkan, setelah itu Anda bisa meminumnya selagi hangat.

2. Kunyit

Kandungan curcumin dalam kunyit akan membantu meredakan rasa sakit dan perih yang ditimbulkan dari mag.