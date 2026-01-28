5 Pengobatan Alami untuk Atasi Pilek dengan Cepat
Rabu, 28 Januari 2026 – 05:34 WIB
jpnn.com, JAKARTA - MUSIM hujan seperti saat ini membuat Anda rentan terserang penyakit.
Salah satunya ialah pilek. Pilek bisa membuat Anda kesulitan bernapas.
Untuk mengatasinya, ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu Anda.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Jahe
Sudah sejak lama jahe digunakan sebagai pengobatan alami untuk melegakan tenggorokan.
Tanaman yang satu ini efektif untuk melemaskan otot saluran yang bisa melegaka hidung tersumbat.
Tak hanya itu, jahe juga bisa mengembalikan tubuh saat sedang tidak enak badan karena pilek.
Mengonsumsi jahe bisa memicu meningkatkan imunitas tubuh agar bekerja lebih cepat untuk pemulihan.
Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu mengatasi pilek dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja daun mint.
