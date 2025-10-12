5 Pengobatan Alami untuk Redakan Migrain
jpnn.com, JAKARTA - MIGRAIN merupakan jenis sakit kepala sebelah yang sangat menyakitkan.
Untuk mengatasinya, beberapa orang mungkin akan memilih membeli dan meminum obat pereda sakit kepala.
Namun, ternyata mengobatinya dengan obat alami bisa dilakukan untuk meredakannya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menghirup minyak lavender
Minyak esensial lavender adalah salah satu pengobatan alami untuk mengatasi migrain yang bisa dicoba.
Menurut sebuah penelitian dari jurnal European Neurology, orang yang menghirup aroma minyak lavender saat migrain menjadi lebih cepat sembuh dibandingkan orang yang menggunakan plasebo (obat kosong/tanpa zat aktif).
Minyak lavender juga memiliki efek yang menenangkan dan menyeimbangkan kadar hormon serotonin dalam tubuh.
Dengan begitu, migrain akibat stres pun dapat hilang. Anda bisa menggunakan minyak lavender dengan cara dihirup atau dioleskan ke kulit.
Ada beberapa jenis pengobatan alami untuk meredakan migrain dengan cepat dan salah satunya menggunakan minyak lavender.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Redakan Asam Lambung dengan Mengonsumsi 5 Pengobatan Alami Ini
- 4 Pengobatan Alami untuk Meredakan Sakit Tenggorokan
- Atasi Bronkitis dengan 5 Pengobatan Alami Ini
- Atasi Gusi Berdarah dengan Menggunakan 5 Pengobatan Alami Ini
- 5 Pengobatan Alami untuk Atasi Ginjal yang Tidak Sehat
- Redakan Sembelit dengan 4 Pengobatan Alami Ini