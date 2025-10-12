5 Pengobatan Alami untuk Redakan Migrain

jpnn.com, JAKARTA - MIGRAIN merupakan jenis sakit kepala sebelah yang sangat menyakitkan.

Untuk mengatasinya, beberapa orang mungkin akan memilih membeli dan meminum obat pereda sakit kepala.

Namun, ternyata mengobatinya dengan obat alami bisa dilakukan untuk meredakannya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menghirup minyak lavender

Minyak esensial lavender adalah salah satu pengobatan alami untuk mengatasi migrain yang bisa dicoba.

Menurut sebuah penelitian dari jurnal European Neurology, orang yang menghirup aroma minyak lavender saat migrain menjadi lebih cepat sembuh dibandingkan orang yang menggunakan plasebo (obat kosong/tanpa zat aktif).

Minyak lavender juga memiliki efek yang menenangkan dan menyeimbangkan kadar hormon serotonin dalam tubuh.

Dengan begitu, migrain akibat stres pun dapat hilang. Anda bisa menggunakan minyak lavender dengan cara dihirup atau dioleskan ke kulit.