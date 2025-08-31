5 Pengobatan Alami yang Ampuh Atasi Malaria

jpnn.com, JAKARTA - MALARIA merupakan salah satu penyakit berbahaya yang disebabkan oleh gigitan nyamuk.

Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk anopheles.

Nyamuk yang menyebabkan malaria termasuk dalam jenis plasmodium.

Malaria dianggap sebagai salah satu penyakit yang paling mematikan dan mengancam jiwa di seluruh dunia.

Parasit plasmodium masuk ke aliran darah dan kemudian menuju hati, tempat parasit tersebut tumbuh dan berkembang biak.

Setelah sekitar dua minggu, parasit ini mulai menyerang dan menginfeksi sel darah merah sehingga sel darah merah tersebut pecah di dalam tubuh manusia.

Untuk mencegah malaria, lingkungan sekitar harus dijaga kebersihannya, genangan air harus dihindari karena nyamuk ini berkembang biak di air yang tergenang.

Selain itu, ada beberapa pengobatan rumahan yang perlu Anda coba untuk mencegah malaria.