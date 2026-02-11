5 Pengusaha Nasional Kelas Berat Mendatangi Prabowo Malam Tadi

jpnn.com - BOGOR - Lima pengusaha nasional kelas berat mendapat kesempatan menemui Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/2) malam.

Mereka ialah Anthony Salim (Salim Group), Boy Thohir (Adaro Energy), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), dan Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group).

Prabowo menerima audiensi lima pengusaha nasional tersebut, berdiskusi sekitar empat jam untuk membahas tentang berbagai hal, termasuk semangat Indonesia Incorporated.

Presiden menegaskan pentingnya semangat Indonesia Incorporated sebagai wujud kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi.

Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat gotong royong sebagai bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha.

Audiensi yang digelar mulai pukul 19.00 hingga 23.00 WIB itu diwarnai diskusi terbuka mengenai kondisi ekonomi nasional serta peluang pengembangan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Audiensi ini diselenggarakan atas permintaan para pengusaha untuk berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo.

Prabowo menyerap berbagai masukan dari para pelaku usaha terkait tantangan dan peluang ekonomi, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha melalui semangat Indonesia Incorporated untuk memperkuat daya saing nasional dan mempercepat pembangunan.