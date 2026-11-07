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5 Poin Pengumuman dari Mensesneg soal PPPK Paruh Waktu Naik Status, Penting Semua

5 Poin Pengumuman dari Mensesneg soal PPPK Paruh Waktu Naik Status, Penting Semua
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ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini poin-poin penting pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai alih status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Pertama, PPPK paruh waktu naik status kesepakatan DPR RI dan pemerintah.

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita (pemerintah bersama DPR RI) memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi," ujar Prasetyo dalam keterangan di Jakarta, Jumat (6/11).

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Keputusan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Jumat.

Prasetyo mengatakan rapat tersebut bertujuan memfinalisasi kesepakatan antara DPR dan pemerintah pada Agustus lalu, yang sebelumnya mencakup pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.

Kedua, PPPK paruh waktu lintas profesi jadi PPPK penuh waktu.

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Prasetyo mengatakan, dalam rapat pada Jumat, pemerintah dan DPR memutuskan bahwa kebijakan pengangkatan tersebut juga akan berlaku bagi berbagai profesi, termasuk dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), tenaga medis, serta personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ketiga, PPPK Paruh Waktu naik status mulai 1 Januari 2027

Berikut ini poin-poin penting pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi mengenai alih status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

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