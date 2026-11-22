jpnn.com - Lima polisi di lingkungan Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan (Sumsel) dipecat tidak dengan hormat gegara terlibat penyalahgunaan narkoba.

Kapolres OKU Selatan AKBP I Made Redi Hartana menyebut pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan di tengah masyarakat saja.

Menurutnya, pemberantasan narkoba juga diterapkan secara konsisten di lingkungan internal kepolisian.

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AKBP Redi mengatakan pihaknya melaksanakan penegakan disiplin dan integritas institusi melalui penindakan terhadap lima personel yang terbukti melakukan pelanggaran terkait narkotika.

Para anggota Polri tersebut juga telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) berdasarkan putusan sidang kode etik profesi Polri.

"Dari lima personel tersebut, tiga orang telah resmi diberhentikan dan menjalani upacara PTDH pada 25 Mei 2026," ujar AKBP Redi.

Sementaa itu, dua polisi lainnya sudah menerima putusan PTDH pada 31 Juli 2026 dan saat ini masih menunggu penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sumsel.

DIa menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan internal Polres OKU Selatan, sekaligus menegaskan bahwa penegakan aturan berlaku bagi seluruh personel tanpa pengecualian.