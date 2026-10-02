5 Puskesmas di Palembang Disiagakan 24 Jam Tangani Warga Kena ISPA
jpnn.com - Pemerintah Kota Palembang mengoptimalkan layanan puskesmas untuk menangani warga yang terdampak infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan. Lima puskesmas yang telah ditunjuk diminta memberikan layanan selama 24 jam. Langkah tersebut dilakukan agar warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat ISPA dapat segera memperoleh penanganan.
"Karena ini kaitan dengan ISPA, puskesmas harus buka 24 jam, sehingga kalau ada terdampak ISPA langsung bisa ditindaklanjuti," kata Dewa, Jumat (2/10/2026).
Selain mengoptimalkan puskesmas, Dewa meminta rumah sakit pemerintah maupun swasta untuk tetap siaga menghadapi peningkatan pasien yang mengalami ISPA.
Menurutnya, salah satu rumah sakit yang saat ini mencatat cukup banyak pasien terdampak ISPA adalah Rumah Sakit Charitas. Ia berenamcana meninjau langsung kondisi pasien yang terdampak ISPA.
"Sekarang kan yang terdampak ISPA paling tinggi itu RS Charitas. Di RS itu cukup tinggi. Dan nanti saya akan tinjau langsung yang terdampak ISPA," ujar Dewa.
Dewa menambahkan penanganan dampak kondisi udara tidak hanya dilakukan dari sisi kesehatan. Pemkot Palembang juga mengoptimalkan respons pemadam agar penanganan di lapangan dapat dilakukan lebih cepat.
"Dari sisi lainnya, saya juga minta dioptimalisasikan untuk pemadam itu biar cepat," pungkas Dewa.(Mcr35/JPNN)
Lima puskesmas di Palembang akan disiagakan 24 jam untuk menangani warga yang kena ISPA di tengah kondisi udara yang buruk akibat kabut asap.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Cuci Hati
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KDEKS Sumsel Diperkuat, Ratu Dewa Dorong Ekonomi Syariah Makin Dekat dengan Masyarakat
- Bandara SMB II Palembang Diselimuti Kabut Asap, Sejumlah Penerbangan Terganggu
- 96 Hewan Sudah Divaksin, Karantina Sumsel Kejar Target Bebas Rabies 2030
- Kualitas Udara Memburuk, Ratu Dewa Minta Sekolah di Palembang Sesuaikan Pola Pembelajaran
- Pemkot Palembang Perkuat Kesiagaan Hadapi Kebakaran Lahan, 3 Wilayah jadi Perhatian
- Imbas Kabut Asap, 2 Penerbangan Jakarta-Jambi Tertunda Mendarat