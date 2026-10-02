5 Puskesmas di Palembang Disiagakan 24 Jam Tangani Warga Kena ISPA

jpnn.com - Pemerintah Kota Palembang mengoptimalkan layanan puskesmas untuk menangani warga yang terdampak infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan. Lima puskesmas yang telah ditunjuk diminta memberikan layanan selama 24 jam. Langkah tersebut dilakukan agar warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat ISPA dapat segera memperoleh penanganan.

"Karena ini kaitan dengan ISPA, puskesmas harus buka 24 jam, sehingga kalau ada terdampak ISPA langsung bisa ditindaklanjuti," kata Dewa, Jumat (2/10/2026).

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Selain mengoptimalkan puskesmas, Dewa meminta rumah sakit pemerintah maupun swasta untuk tetap siaga menghadapi peningkatan pasien yang mengalami ISPA.

Menurutnya, salah satu rumah sakit yang saat ini mencatat cukup banyak pasien terdampak ISPA adalah Rumah Sakit Charitas. Ia berenamcana meninjau langsung kondisi pasien yang terdampak ISPA.

"Sekarang kan yang terdampak ISPA paling tinggi itu RS Charitas. Di RS itu cukup tinggi. Dan nanti saya akan tinjau langsung yang terdampak ISPA," ujar Dewa.

Dewa menambahkan penanganan dampak kondisi udara tidak hanya dilakukan dari sisi kesehatan. Pemkot Palembang juga mengoptimalkan respons pemadam agar penanganan di lapangan dapat dilakukan lebih cepat.

"Dari sisi lainnya, saya juga minta dioptimalisasikan untuk pemadam itu biar cepat," pungkas Dewa.(Mcr35/JPNN)