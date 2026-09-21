5 Qari & Qariah Pontianak Raih Prestasi di MTQ Nasional 2026, Pak Edi Siapkan Bonus Khusus 

jpnn.com - PONTIANAK - Sebanyak lima qari dan qariah asal Kota Pontianak, Kalimantan Barat, meraih sejumlah prestasi pada MTQ Nasional 2026 di Jawa Tengah.

Lima qari dan qariah itu ialah Yusuf Mubarak yang meraih prestasi Terbaik II Hafalan 30 Juz Putra, Hadyan Miftah Pratama (Harapan I Golongan Hafalan 5 Juz Putra), Siti Farhatunnufus (Harapan I Golongan Tuna Netra), dan Raya Salsabila (Harapan III Golongan Hafalan 5 Juz Putri), serta Ni'matillah (Harapan III Qira'at Murattal Dewasa Putri.

Wali Kota Pontianak Edi Kamtono menyampaikan apresiasi atas prestasi qari dan qariah tersebut.

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Menurut Edi, capaian itu menjadi kebanggaan tidak hanya bagi Kota Pontianak, tetapi juga Kalimantan Barat.

“Alhamdulillah, qari dan qariah dari Pontianak mengharumkan nama Kalimantan Barat di MTQ Nasional. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Senin (21/9).

Edi mengatakan keberhasilan para peserta menunjukkan bahwa generasi qur’ani asal Pontianak mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional.

Mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak itu menilai prestasi tersebut merupakan hasil dari proses panjang, mulai dari pembinaan, latihan, dukungan keluarga, guru, hingga para pembina LPTQ.

Edi memastikan Pemerintah Kota Pontianak akan menyambut kepulangan para peserta dan memberikan bonus khusus kepada mereka sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang telah diukir tersebut,