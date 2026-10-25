5 Ramuan Alami untuk Mengobati Seriawan dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - SERIAWAN merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Sebenarnya banyak obat seriawan alami atau herbal yang bisa mengatasinya.

Stomatitis aftosa atau seriawan disebabkan banyak hal, bisa stres, terinfeksi virus, alergi makanan, hingga kekurangan vitamin atau mineral.

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Selain itu, menurunnya sistem kekebalan tubuh , hormon tidak stabil, siklus menstruasi tak teratur, dan luka di area mulut juga bisa menyebabkan seriawan.

Tenang, ada beberapa pilihan obat seriawan alami bisa kamu bikin di rumah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Berkumur dengan air garam

Ramuan alami ini sudah sejak lama digunakan oleh orang tua untuk mengobati seriawan dan gangguan mulut lainnya.

Larutan garam membatasi pertumbuhan bakteri dalam mulut dengan menyerap kelembapan, mengembalikan keseimbangan pH, dan mengurangi peradangan.