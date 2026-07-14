5 Ramuan Alami yang Baik Dikonsumsi Saat Perut Kosong, Berat Badan Bakalan Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan ideal bisa memberi Anda beberapa keuntungan.

Mulai dari alasan kesehatan hingga penampilan yang lebih baik.

Kesehatan adalah kekayaan, dan lebih baik merawatnya saat Anda sehat daripada menunggu untuk menyembuhkannya saat sakit.

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Dengan kata sederhana: mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.

Dalam Ayurveda, aturan pertama perawatan penyakit adalah menipiskan tubuh dan membuang racun dari usus, usus besar, dan hati.

Penambahan berat badan, sembelit, dan retensi air biasanya menyebabkan penumpukan racun.

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Berikut adalah beberapa ramuan super Ayurveda yang bisa membantu Anda, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Air Hangat dengan Lemon atau Ghee

Ramuan alami pertama yang dikonsumsi saat perut kosong adalah 200 ml air hangat biasa atau dengan perasan lemon untuk meningkatkan peristaltik, yaitu pergerakan limbah dan makanan ke bawah.