5 Rekomendasi AP3KI kepada Pemerintah untuk Penuntasan P3K, PPPK Paruh Waktu, Honorer

jpnn.com, JAKARTA - Rapat koordinasi nasional (rakornas) kedua Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Dengan rekomendasi ini diharapkan pemerintan bisa menuntaskan masalah P3K, PPPK paruh waktu, dan honorer.

Ketua Umum AP3KI Nur Baitih mengatakan rakornas II AP3KI bertujuan menjalankan program kerja sebelumnya dan juga menampung aspirasi dari berbagai daerah.

"Alhamdulillah rakornas AP3KI dihadiri empat narasumber yang luar biasa karena memang di bidangnya masing-masing. Jadi, setiap masalah bisa dijawab langsung," kata Nur Baitih kepada JPNN, Selasa (10/11/2026).

Hadir di rakornas tersebut di antaranya H. Mardani Ali Sera, anggota Komisi II DPR RI, Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Efrimairiza, Ketua Tim, Kementerian PUPR Mirza Helmidian Khairot, dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hj. Kurniasih Mufidayati.

Nur Baitih mengatakan lima rekomendasi AP3KI siap disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam mengambil kebijakan.

"Rekomendasi yang ditandatangani oleh seluruh pengurus DPP, DPW, dan DPD AP3KI serta seluruh narasumber yang hadir ini bukti pengawalan ketat terhadap pengalihan status PPPK penuh waktu ke PNS dan PPPK paruh waktu ke P3K penuh waktu," tutur Nur Baitih.

AP3KI berharap semua regulasi yang pemerintah keluarkan perlu dikawal dengan maksimal agar tidak ada lagi yang tertinggal.