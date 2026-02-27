menu
5 Rekomendasi Menu Buka Puasa untuk Penderita Diabetes

Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - MENJALANKAN ibadah puasa wajib dilakukan umat muslim. Bagi penderita diabetes, mereka harus hati-hati memilih menu buka puasa.

Hal ini karena banyak menu buka puasa yang mengandung gula, seperti kolak, berbagai jenis es, kue, dan lainnya.

Kendati demikian, tak perlu khawatir, pasalnya masih banyak camilan sehat yang rendah gula.

Makanan tersebut menjadi sesuatu yang justru bisa meningkatkan kesehatan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang ideal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Apel

Apel adalah sumber serat makanan yang kaya. Serat ini membuat kamu merasa kenyang lebih lama dan jika dikonsumsi sebelum makan, itu bisa membantu mengontrol asupan kalori.

Namun ingat, apel mengandung karbohidrat yang harus diperhatikan.

Untuk mengimbanginya, tambahkan satu sendok selai kacang bisa untuk memasukkan sedikit protein, yang secara bersama-sama menjaga kadar gula darah tetap terkendali.

Ada beberapa jenis menu buka puasa yang aman dikonsumsi penderita diabetes dan salah satunya ialah tentu saja buah apel.

