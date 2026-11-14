5 Rekomendasi Smartphone dengan Baterai 10.000 mAh
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah produsen smartphone berlomba-lomba menghadirkan HP dengan kapasitas baterai lebih besar.
Tujuannya, agar para pengguna bisa beraktivitas lama tanpa harus memikirkan baterai.
Kapasitas baterai menjadi salah satu pertimbangan saat memilih ponsel, terutama bagi pengguna yang sering beraktivitas di luar rumah, bekerja menggunakan ponsel hingga bermain gim.
Pasalnya, baterai berkapasitas besar dapat membantu mengurangi frekuensi pengisian daya, meskipun daya tahan sejatinya juga dipengaruhi oleh prosesor, layar, jaringan, dan pola penggunaan.
Pada 2026, ponsel dengan baterai berkapasitas 10.000 mAh mulai menarik perhatian.
Sebab, HP itu menawarkan kapasitas jauh di atas baterai yang umum ditemukan pada banyak ponsel, yakni sekitar 5.000 hingga 6.000 mAh.
Meski begitu, baterai berkapasitas besar tidak menjamin ponsel bisa bertahan dua kali lebih lama.
Penggunaan kamera, permainan dengan grafis tinggi, navigasi GPS, dan jaringan seluler dapat meningkatkan konsumsi daya secara signifikan.
Berikut 5 rekomendasi ponsel dengan baterai 10.000 mAh pada 2026. Simak selengkapnya di sini.
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