5 Rempah Ini Bantu Proses Penurunan Berat Badan Anda Makin Mudah

jpnn.com, JAKARTA - TIDAK ada kata mudah ketika Anda sedang melakukan program penurunan berat badan.

Merasa lelah, frustrasi, atau bahkan tidak yakin harus mulai dari mana ketika Anda ingin sekali menurunkan berat badan adalah hal yang wajar.

Terkadang, tempat terbaik untuk mulai membuat perubahan adalah di dapur Anda.

Memperkenalkan lebih banyak herba dan rempah ke dalam makanan sehari-hari Anda adalah cara yang sederhana dan alami untuk mendukung tubuh dan tujuan kesehatan kamu.

Rempah ini tidak menjanjikan keajaiban instan, dan tidak bisa menggantikan diet seimbang atau olahraga teratur.

Namun, rempah ini bisa mendukung tubuh Anda dengan lembut dan membuat kebiasaan sehat kamu lebih efektif.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Pulse.ng.

1. Fenugreek

Biji fenugreek sering digunakan dalam masakan untuk menambahkan rasa hangat dan gurih pada hidangan.