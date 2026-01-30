menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Rempah Ini Bikin Rasa Kopi Anda Makin Nikmat

5 Rempah Ini Bikin Rasa Kopi Anda Makin Nikmat

5 Rempah Ini Bikin Rasa Kopi Anda Makin Nikmat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - REMPAH tidak hanya bisa digunakan dalam berbagai hidangan gurih.

Namun, rempah juga bisa Anda gunakan sebagai campuran kopi agar rasanya makin nikmat.

Beberapa rempah terbaik bisa ditambahkan ke kopi dan bisa meningkatkan rasa dan manfaatnya.

Baca Juga:

Kopi membantu sebagian dari kita untuk menjalani hari. Preferensi kita terhadap kopi bisa berbeda-beda.

Namun, kopi membantu sebagian besar dari kita tetap terjaga dan bekerja pada hari-hari yang sibuk.

Orang-orang suka bereksperimen dengan secangkir kopi mereka dengan pemanis atau krimer yang berbeda, tetapi masih banyak lagi yang bisa Anda lakukan dengan kopi.

Baca Juga:

Bereksperimen dengan kopi Anda dengan menambahkan rempah-rempah ke dalamnya bisa memberi kamu hasil yang lebih sehat, aromatik, dan lezat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis rempah yang sehat dan bergizi yang cocok dicampur dalam minuman kopi Anda dan salah satunya adalah tentu saja saja cengkeh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI