5 Rutinitas Bantu Jaga Kulit dan Rambut Tetap Tampil Segar
jpnn.com, JAKARTA - Cuaca belakangan ini terasa makin sulit ditebak. Pagi hari matahari bersinar terik, tetapi beberapa jam kemudian hujan turun tanpa peringatan.
Kondisi tersebut bukan hanya memengaruhi kesehatan tubuh, tetapi juga berdampak pada kesehatan kulit dan rambut.
Paparan sinar UV yang tinggi, perubahan suhu mendadak, hingga kelembapan udara yang fluktuatif dapat memicu berbagai masalah, mulai dari kulit kering dan kemerahan hingga rambut yang mudah lepek serta rapuh.
Rutinitas perawatan yang praktis dan tepat dinilai makin penting untuk membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut sepanjang hari.
Co-founder & CMO Social Bella, Chrisanti Indiana, mengatakan perlindungan kulit dan rambut kini menjadi kebutuhan esensial.
Menurut dia, konsumen membutuhkan produk yang mampu memberikan perlindungan maksimal dari paparan sinar matahari, sekaligus tetap nyaman digunakan di tengah mobilitas tinggi.
Berikut lima rutinitas sederhana yang bisa membantu tetap tampil segar dan on-point:
Berikut lima rutinitas sederhana yang bisa membantu tetap tampil segar dan on-point di tengah perubahan cuaca yang ekstrem
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Cuaca Ekstrem Masih Berlanjut, Komisi VIII DPR Ingatkan BNPB Hal Ini
- Menjaga Asupan Nutrisi Jadi Solusi Jaga Imun di Cuaca Ekstrem
- Cuaca Ekstrem-Hujan Deras di Bogor Akibatkan Longsor Beruntun
- Waspada Cuaca Ekstrem 3-8 Mei 2026, Catat Lokasinya
- Cuaca Ekstrem Terjang Bogor, Satu Orang Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Jalan Tegar Beriman
- Cuaca Ekstrem Bisa Bikin Umur Baterai Kendaraan Listrik Cepat Menurun, Waspadalah