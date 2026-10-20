5 Sayuran yang Baik untuk Penderita Asam Urat

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi tubuh.

Biasanya, jenis makanan yang baik untuk penderita asam urat salah satunya adalah sayuran.

Namun, tidak semua jenis sayur baik dikonsumsi, karena beberapa di antaranya mengandung purin yang cukup tinggi, sehingga bisa memperparah asam urat.

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Berikut beberapa sayuran yang baik untuk penderita asam urat, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Terong

Terung alias terong merupakan salah satu sayuran yang baik untuk penderita asam urat.

Pasalnya, kandungan purin di dalamnya rendah dan bersifat alkaline berlawanan dengan assidik alias asam.

Artinya, mengonsumsi sayuran seperti terung bisa membantu menetralisir kadar asam urat dalam darah.

Selain itu, terung juga merupakan sayuran kayu sederhana yang bisa mengendalikan kadar gula darah dalam tubuh.