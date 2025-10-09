5 Sayuran yang Ramah untuk Ginjal
jpnn.com, JAKARTA - GINJAL merupakan salah satu organ penting tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.
Ginjal berfungsi untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Untuk itu sangat penting untuk menjaga kesehatan ginja.
Salah satunya dengan konsumsi makanan hijau atau sayuran.
Konsumsi sayuran terbukti efektif untuk membersihkan, memurnikan, melindungi dan meningkatkan kinerja ginjal Anda.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kubis
Kubis bebas dari potasium yang bermanfaat untuk hati dan ginjal Anda.
Sayuran cruciferous ini kaya akan phytochemical yang membantu melawan radikal bebas yang menyebabkan penyakit kronis seperti kanker.
Kubis juga mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin B6, K dan C dan asam folat.
Ada beberapa jenis sayuran yang baik untuk menjaga kesehatan ginjal dan salah satunya ialah tentu saja sayur bayam.
