5 Siswa SMA Kharisma Bangsa Mendulang Prestasi Pada Ajang OSN 2025

jpnn.com - Lima siswa SMA Kharisma Bangsa, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten berhasil meraih prestasi membanggakan di Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2025 yang berlangsung di Malang, Jawa Timur.

Raihan ini sekaligus menunjukkan komitmen sekolah dalam mencetak generasi unggul menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Tahun ini ada 10 siswa yang tembus final OSN, 5 meraih medali. Tentunya ini membanggakan bagi orang tua serta kami selaku pembimbing di sekolah," kata Kepala SMA Kharisma Bangsa, Muhamad Budiawan, Kamis (16/10).

Kelima siswa SMA Kharisma Bangsa yang berhasil meraih medali dan penghargaan nasional, antara lain, Muhammad Zhafif mendapat medali emas bidang Astronomi, Mahendra Syaiful Hakim medali Perak bidang Biologi, Daffa Atha Arkana meraih medali Perak bidang Matematika, Ahmad Yazid Muhandis medali Perunggu bidang Informatika dan Muhammad Daffarian Altair mendapatkan Honorable Mention di bidang Informatika.

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa semangat belajar, disiplin, dan dukungan lingkungan sekolah dapat melahirkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing global,” ujarnya.

Menurut Budiawan, capaian ini tidak hanya menegaskan kualitas akademik dan semangat kompetitif siswa Kharisma Bangsa, tetapi juga menjadi bukti nyata keberhasilan sekolah dalam

mengimplementasikan pembelajaran berbasis research, inquiry, dan problem-solving.

"Raihan ini tentunya akan memacu semangat para siswa untuk meraih prestasi lebih tinggi di masa datang," tuturnya.